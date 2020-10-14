Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada poşet içinde 24 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekiplerince araçta bulunan M.K. (34) gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticaretini yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika