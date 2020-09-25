Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding iş birliğiyle Esenyurt'ta inşa edilen "Meydan Ardıçlı" lansmana çıktığı günden bu yana yatırım ve oturum amaçlı satın alma eğilimi gösteren yatırımcılardan yoğun bir talep görüyor.

Özyurtlar Holding açıklamasına göre, pandemi döneminde Türkiye'nin sergilediği örnek mücadele, uluslararası yatırımcıların projenin ticari alanlarına yönelik talebini ikiye katladı. 2018 yılında satışa çıkan projedeki ilk etap ticari alanların tamamının satışı, geçen yıl tamamlandı. Ticari alanların 2'inci etabının satışları, normalleşme dönemi ile birlikte hız kazandı.

Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70'inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile İstanbul için "Yeni Yaşam Dalgası" olarak tanımlanıyor.

545 milyon TL'lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkanı sunan sokak ve caddelerden oluşan proje, her türlü detayın yer aldığı donanımıyla sektöre üst düzey bir boyut kazandırıyor. İlk etabının teslimlerinin tamamlandığı projenin 2'nci etabının yılsonuna doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Esenyurt'un en hızlı değerlenen bölgesinde sadece kazançlı değil, tüm donanımıyla hayat standartlarını yükselten Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile bin 122 metrekare arasında değişiyor. 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

İstanbul'un sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak

Esenyurt'ta 2 ve 7 kat arasında değişen bloklardan oluşan, yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor. Paris'ten Roma'ya New York'tan İstanbul'a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, konumu ve donanımından aldığı güçle bölgenin sosyal hayatına üst düzey bir boyut getiriyor.

Kamuya açık alışveriş ve yeme içme mekanlarından oluşan cadde ve sokaklarıyla İstanbul'un yıldızı parlayan bölgelerinden Esenyurt'un çekim merkezi olarak konumlanan proje, zengin sosyal dokusuyla, İstanbul'a dünyanın en büyük metropolleriyle yarışan nitelikte görkemli bir meydan kazandırıyor.

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan, içerisinde dünyaca ünlü markaları barındıran alışveriş markalarından, cafe ve restoranlara kadar her türlü detayın düşünüldüğü cadde ve sokakları, su ve ışık oyunlarıyla 24 saat yaşayacak olan proje, İstanbul'un sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.

Konforlu bir yaşam alanı olarak her ayrıntının düşünüldüğü projede 12 bin metrekareden oluşan yeşil alan ve yer altı otoparkları yer alıyor. Yanı başında yer alan metro istasyonuyla, civardaki üniversite, hastane ve okullara yakınlığı ile de ulaşım avantajı sağlanıyor.

"Uluslararası yatırımcılar tarafından ciddi bir talep artışıyla karşılaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding'in sektördeki deneyimi ve finansal gücü ile Esenyurt'ta yükselen Meydan Ardıçlı projesinin her dönemde talepte önde gittiğini vurguladı.

Özyurt, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşan Meydan Ardıçlı projesinin, konumu ve donanımından aldığı güçle yüksek prim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bu özelliğiyle 2018 yılından bu yana her dönemde talepte hız kesmedi. Pandemi döneminde de online ortamda satışlarımızı aynı hızla sürdürdük. Pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından ciddi bir talep artışıyla karşılaştık. Türkiye pandemi döneminde global ölçekte güven tazeledi. Örnek bir mücadele sergiledi. Projemize gelen talep bunun bir yansımasını oluşturuyor. Yabancı yatırımcı, ticari yatırımlarında ibreyi Türkiye'ye doğrulttu." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etaptaki 30 ticari ünitenin satışını, lansmana çıktıkları ilk yıl tamamlamış olduklarını kaydeden Özyurt, 2'nci etap satışlarımızda talep patlaması yaşanıyor. Tüm ticari alanların yüzde 70'inin satışını gerçekleştirmiş durumdayız. Geri kalan ticari ünitelerinin de kiralama görüşmelerini sürdürüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı tarafından özel olarak onaylanan projemizde uluslararası ve Türkiye genelinde marka oluşumunu tamamlamış cafe ve restoranlar yerini aldı. Yerel market zincirleri de talepte önde gidiyor. Eğitim kurumları ve otel zincirlerinden gibi büyük çaplı kiralama talepleri geliyor. Ticari alanlarımızın büyüklükleri 60 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Özyurt, markalı konut projeleri arasında konumu, tasarımı ve donanımıyla fark yaratan projenin ticari alanlarına gelen talepleri ince eleyip sık dokuduklarını belirterek, "Projemiz üstün konumuyla kendi yatırımcısını kendi seçiyor. Ticari alanlarımızda bizi en iyi temsil edecek markalara odaklanıyoruz. Bunu yatırımcılarımıza karşı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.