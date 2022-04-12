Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı

12.04.2022 17:17

Son dakika haberler: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı Düzce'de meydana gelen iki farklı kazada, sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryeler yaralandı.

Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen iki farklı kazada, sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryeler yaralandı.

İlk kaza Haydar Gördebil Caddesi'nde meydana geldi. Ö.A. idaresindeki 81 FC 037 plakalı Honda marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce duvara, ardından da yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletten yola saçılan malzemeler ise çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bir diğer kaza ise Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan M.G. idaresindeki 06 AG 7525 plakalı Hyundai marka otomobile, R.S. idaresindeki 81 ABN 244 plakalı Honda marka motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan moto kurye R.S. yaralandı. R.S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı
Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı
Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı

YORUMLAR
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Sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler kaza yaptı Sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler kaza yaptı Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

Motosiklet, Düzce, Honda, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı - Son Dakika


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