Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Doğu Akdeniz" paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Doğu Akdeniz" paylaşımı

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir.

Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaflete ve yanlışa düşmüştür. Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz'deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Türk halkının mücadele gücünü ve kültürünü temsil eden Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini ilişkin paylaşımında Doğu Akdeniz'le ilgili mesaj da verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri hakkında paylaşımda bulunarak, "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Türk milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gücünü, kültür ve kardeşlik müktesebatını temsil edip sembolleştiren derin bir mana ve muhtevaya sahiptir. Bu şenliklerin 739'uncu yıldönümünü gururla idrak ediyoruz. Ertuğrul Gazi ve onun kutlu ahfadı; önceki dönemlerin çapsız kavgalarından, derin ihtilaflarından önemli sonuçlar çıkarmışlar; kaldı ki ayrışarak, bölünerek, kutuplaşarak büyük hedeflere ulaşılamayacağını engin bir feraset ve ahlaki isabetle teşhis etmişlerdir. Osman Gazi'yle birlikte, Anadolu Türkmen boyları içine düştükleri karanlık ve kargaşadan kurtulmaya başlamışlar, daha üst ve büyük ülkülerde birleşmenin kalıcı yol ve yöntemlerini aramışlardır. Nitekim Çınar rüyası bunun muştusu ve muharrik unsuru olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkmen ruhunun iç çelişkilerini aştığı takdirde yapabilecekleri üzerinde duran Bahçeli, "Bugün de özlemini çektiğimiz bu bütünleştirici ruh; birliği ve dirliği bozulmuş, dağılmış ve birbirinden kopmuş olan Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ açıp çağ kapatan, kıtaları baştan ayağa kaplayan devasa bir imparatorluğa ulaşılmasını temin etmiştir. Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaflete ve yanlışa düşmüştür. Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz'deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır" diye konuştu.

Osmanlı sonrasında, var olan uzlaşma, hoşgörü ve barış ortamının daha sonra yakalanamadığının altını çizen Bahçeli, "Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar pek çok yerde savaşlar ve çatışmalar süregelmiştir. Türk milleti medeniyet birikimiyle, muazzam kültürüyle huzur, istikrar ve dengenin nişanesi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti; yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının bir devamı, asırlardır yüreklerde taşınan, fedakarlık ve kahramanlıkla taçlanan kutlu veraset ve vasiyetin de bir ifadesidir. Sultan Alparslan'la başlayan ve Ertuğrul Gazi'yle birlikte daha da sahiplendiğimiz Anadolu coğrafyası, uğruna verdiğimiz şehitlerimizle beraber vatanlaşmıştır. Bu tarihi karar, Türksüz bir Anadolu özlemi çeken Haçlı zihniyetine yönelik verilmiş en keskin, en kat'i cevaptır. Ne var ki, yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden çıkmak için fırsat kollayanlar ve Türk'ün hayat hakkını gasp etmek için plan yapanlar şimdilerde tekrar bellerini doğrultmuşlar ve yeni bir hesaplaşma maksadıyla köhne ve küstah taktiklerini uygulamaya başlamışlardır" paylaşımını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte siyasilerin üzerindeki sorumluluktan bahseden Bahçeli, "TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte üzerimize düşen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuz bihakkın ödenecektir. Gazi ve şehitlerimizin eşsiz mücadeleleriyle yazılan tarihimiz, onlara vereceğimiz destekle geleceğe uzanacaktır. Büyük ceddimiz Ertuğrul, Gazi'dir, evladı Gazi'dir, Mustafa Kemal, Gazi'dir, Türk milleti Gazi bir millettir. Gazilerimize ne yapsak yetersizdir. Onlar bize emanettir, bu kapsamda emanet zayi edilmeyecektir. Söğüt'ten çıkıp, Anadolu Türk birliğini tesis eden, oradan büyük bir cihan devleti kuran muhterem ceddimiz Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, kahraman ecdadımızı ve devletimizin kurucusu aziz Atatürk'ü minnetle, hürmetle ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Doğu Akdeniz, Türkmen, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Doğu Akdeniz' paylaşımı - Son Dakika

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