MSB: "Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir arkadaşımız şehit oldu" - Son Dakika
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MSB: "Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir arkadaşımız şehit oldu"

12.05.2022 21:43
MSB: "Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir arkadaşımız şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan - İHA)

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Son Dakika: Gaziantep'ten acı haber! Hudut karakoluna yapılan saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu Son Dakika: Gaziantep'ten acı haber! Hudut karakoluna yapılan saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda bir arkadaşımız şehit oldu' - Son Dakika


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