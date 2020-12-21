Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu trafik polisi ağır yaralandı.
Polis ekipleri, Akçapınar Mahallesi Ağaçlı Yol mevkisinde, ağaç kesimi nedeniyle kontrollü geçişi sağlamak için tedbir aldı.
Yoldan geçen İngiliz uyruklu Deren John Lam'ın kullandığı otomobil, yolda kontrolü sağlamaya çalışan trafik polisi Ercan Say'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Say, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İngiliz sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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