Mustafa Cengiz: "4 Aralık'ta karar vereceğim" -2- - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "4 Aralık'ta karar vereceğim" -2-

25.11.2020 14:39

- Mustafa Cengiz: "4 Aralık'ta karar vereceğim" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Biz asla baskın seçim yapmadık" "Seçim için başvuru yaptık" "Türkiye'de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim için başvuru yaptıklarını...

- Mustafa Cengiz: "4 Aralık'ta karar vereceğim"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Biz asla baskın seçim yapmadık"

"Seçim için başvuru yaptık"

"Türkiye'de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim için başvuru yaptıklarını belirterek, yeniden adaylık konusunda da 4 Aralık'ta karar vereceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan iş birliği anlaşmasında gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her eleştiriye saygı duyduğunu belirten Cengiz, "20 Ocak'ta seçime girdik. 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 31 Ocak'ta transfer sezonu kapandı. O dönem hocanın da onayıyla Ndiaye'yi üç günde sattık. Seçim kararı ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor 5 gün varken. 6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane dayak yedik. Daha geniş fırsat verdiğime inanıyorum. Durum bu. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu bir de transfer planlaması yapıldı" diye konuştu.

"Biz asla baskın seçim yapmadık"

Daha önce başvurduklarını hatırlatan Mustafa Cengiz, "Cevabı bir ay sonra geldi. Başvurduğumuza da inanmadılar. Divanda denetlemeyi okutmadılar. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Biz bunlar için başvurduk. Buna da inanmadılar. İstanbul, Ankara İçişleri Bakanlığı'na sordu. Ankara'dan gelen yanıt sonucunda, geniş katılımlı pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Denetim de yasal süreç tamamlanacak kadar görevinin başında dediler. Denetlemesiz dünya olur mu? Bu kez o kadar çok istediler. Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen hastalık bakımından tekim. Aynı anda 4 ameliyat yok diyorlar. Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Bunu ifade edebilirim. Biz asla baskın seçim yapmadık. Talep ediyorlar. Ne kadar doğru hareket ettiğimiz de ortada. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne adar güçlü ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galatasaray için aday oldu. Elbette seçim olacak. Enseyi karartmayın. 29-30 yaşında genç nüfusumuz var. Ne krizler gördük. Maalesef bir gecede yıkılan dev şirketler gördük. İnsanlık bunun üstesinden gelecek. Ben milletimize sabır diliyorum. 3-4 ay içinde şu pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"4 Aralık'ta karar vereceğim"

Seçim için resmi başvuruları yaptıklarını açıklayan Başkan Cengiz, "Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz" dedi. 20 gün kala adaylık konusunda karar vereceğini ifade eden Cengiz, "4 Aralık'ta karar vereceğim. Başvurup, başvurmayacağım belli olur" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım"

Her zaman genç hakemlerden yana olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Hocamız süre konusunda hakkı. Türkiye'de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım. Sen 23 şut atarsın, şutlarla kaleciyi sakatlarsın, gol atamazsın. O bir şut atar gol olur. Bu futbolun güzelliği. Bu bizi ve hocamızı üzüyor. Son dilimine kadar zamanı kullanalım istiyoruz. Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor. Başka takımlara işlemiyor. Bazen hakem uzatıyor da uzatıyor. Bunlar futbolun güzellikleri ve içinde olan şeyler. Hocamız asla onu kastetmiyor. İnşallah alınacak onlarca puan var. Onları da alacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Şehidimiz bizi çok duygulandırdı"

Azerbaycan'da şehit olan Murad Mammadov'un Galatasaray sevgisinin sorulması üzerine Cengiz, "Takım tutmak anlatılamaz bir his. Yağmurda, çamurda maça gelen insanlar. Ölümüne tutku. Babasıyla telefonda konuştum. Bakü'den çok uzakta bir yere yaşıyorlar. Allah kimseye evlat acı vermesin. Sıralı ölüm versin. Ateş düştüğü yeri yakar. Babası Fazıl Bey ile konuştum. Çok mutlu oldu. Aynı duygusallık bende de oldu. 'Evladım yaşasaydı inan edin mutlu olurdu' dedi. Bu diğer takımlarımız için de olabilir. Bu bir tutku. İnsan sadece maddi şeylerle yaşamaz. Bizi burada tutan maneviyat. Galatasaray'a olan tutkumuz. Bu Türk şehidimiz bizi çok duygulandırdı. Milli duyguları da bir araya getirdi. Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-
Mustafa Cengiz: 4 Aralık'ta karar vereceğim -2-

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Aralık, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: '4 Aralık'ta karar vereceğim' -2- - Son Dakika Spor


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