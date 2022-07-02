Son dakika haberleri... Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı

02.07.2022 18:49
Son dakika haberleri... Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Pakize Arkadaş (78), yemek yaptığı sırada bayıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Pakize Arkadaş (78), yemek yaptığı sırada bayıldı. Tenceredeki yemeğin yanmaya başlamasıyla çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, balkon demirleri kesilerek yaşlı kadını kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi 103 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Pakize Arkadaş iddiaya göre mutfakta yemek yaptığı sırada bayıldı.  Arkadaş, yere düşerken başını mutfak tezgahına çarptı. Bu sırada ocakta bulunan tencere alev aldı. Evden çıkan duman ve kokuyu fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balkon demirlerini keserek eve giren itfaiye ekipleri, yerde hareketsiz yatarken buldukları Arkadaş'ı dışarı çıkardı. Arkadaş, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arkadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ocaktaki tencerenin yanmaya başlamasıyla çıkan yangın da itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Nazilli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı - Son Dakika

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