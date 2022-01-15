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Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor - Son Dakika

Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor

15.01.2022 10:07

- (Özel haber) Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.

- (Özel haber) Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 13 değişik branşta eğitilen 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek vatandaşların huzurunu sağlamak için eğitiliyor. Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen köpeklerin anne sütünden kesildikten sonra başlayan eğitimleri ise bir yılı buluyor. Eğitim süreleri boyunca her 3 ayda bir teste tabi tutulan hassas burunlar testlerden başarılı geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. KEM'de; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibinden 13 farklı branşta eğitimin veriliyor. Çeşitli türlerden cins köpekler tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki operasyonlarda görevlendirilmek için hazırlanıyor.

"Bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar"

KEM Eğitim ve Planlama Büro Amiri Komiseri Kürşad Samet, köpeklerin doğumundan merkezden ayrılışına kadarki aşamalardan bahsederek şunları dedi:

"Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde 13 farklı branşta eğitim verilmektedir. Bunlardan bazıları; narkotik madde arama, patlayıcı madde arama, kadavra arama, asayiş devriye köpeği ve canlı insan aramadır. Köpek eğitim merkezimizde Belçika Malinios, Alman Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği, Golden, Labrador ve Cocker ırkı köpekler tercih edilmektedir. Şube Müdürlüğümüze köpekler; üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilmektedir. Bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. Köpeklerimiz; 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda yeterlilik testlerine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler amacına uygun olarak bir sonraki aşama için eğitilmeye devam eder."

"Eğitim alan köpeklerimiz ülkemizin dört bir yanında görev yapmaktadır"

Köpeklerin 10 yıla kadar görev yapabildiğini söyleyen Özkan, "Eğitimlerimiz, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapılmaktadır. Şubemizde eğitim alan köpeklerimiz ülkemizin dört bir yanında görev yapmaktadır. Eğitimini tamamlayan köpeklerimiz yaklaşık 8 ile 10 yıl arasında görev yapmaktadır. Can dostumuz köpeklerimiz suç ve suçlularla mücadelelerde, bir çok başarılı operasyonlarda gizli kahramanı olmuşlardır. Köpeklerimizin daha iyi bir dedektör henüz yoktur" ifadelerine yer verdi.

Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Narkotik, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operasyonların gizli kahramanı 'dedektör köpekler' böyle eğitiliyor - Son Dakika
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