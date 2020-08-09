Son dakika haberleri! Otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nin duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Mehmet Tosun idaresindeki 06 AAD 335 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tünelin girişindeki duvara çarptı.

Bir otomobilin Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde yoldan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:43

Kaynak: AA

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