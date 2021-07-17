Aksaray'da özel çocuklara yönelik gerçekleştirilen özel programda çocuklar gönüllerince doyasıya eğlendi.

Aksaray'da pandemiyi evlerinde geçiren otizmli ve engelli özel çocukların eğlenmesi amaçlı Aksaray Otizmli Dayanışma Derneği tarafında özel bir program düzenlendi. Kılıçaslan Parkında gerçekleştirilen programa onlarca otizm ve fiziksel engelli özel çocuk ve gençler ile aileleri katıldı. Aileleri ve eğitmenleriyle birlikte oyun havasında göbek atan özel çocuklar, halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Çocukların oluşturduğu ortam renkli görüntülere sahne oldu. Özel çocuklarda kimisi palyaço eşliğinde oyun oynarken, kimisi de yüz boyama etkinliğine katıldı. Tekerlekli sandalyede oturan engelli genç ve çocuklar ise alkışlar ile arkadaşlarının mutluluklarına ortak oldu. Otizmli Dayanışma Derneği üyesi 2 ailenin çocukları Mehmet Sağlam (15) ve Enes Utku Koçak (16) rehabilitasyon merkezlerinde aldıkları eğitimle öğrendikleri bağlamaları hem çaldı hem de söyledi.

Programla ilgili bir açıklama yapan Otizmli Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz (39), "Bugün buradaki etkinliğin amacı pandemi dönemi boyunca evde kapanan, bunalan, sıkılan çocuklarımıza bir nefes olmak, eğlenmelerini sağlamak, onları mutlu etmekti. Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek içindi her şey. Değdiğini umuyorum, şu an çok mutlular, oynuyorlar, eğleniyorlar" dedi. - AKSARAY