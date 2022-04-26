Son dakika haberleri | Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

26.04.2022 17:53
Son dakika haberleri | Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Pakistan'ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde bulunan Çince eğitim verilen Konfüçyüs Enstitüsü'nün girişinde bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3'ü Çinli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kampüsün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, burka giymiş bir kadının seyir halinde olan minibüse yaklaştığı sırada patlamanın meydana geldiği görüldü.

Terörle Mücadele Dairesi (CTD) yetkilisi Raja Umar Hattab yaptığı açıklamada, intihar saldırısının bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini ve patlama yerinde bilyeler bulunduğunu ifade etti.

Saldırıyı, İran'ın güneyi ve Pakistan'da temellenmiş ayrılıkçı grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi. - KARAÇİ

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bombalı saldırı, Üniversite, Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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