Patenci gençlerin D-100'de ölümle burun buruna yolculuğu - Son Dakika

Patenci gençlerin D-100'de ölümle burun buruna yolculuğu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda 3 patenci genç, kamyonun arkasına tutunup seyahat ederek hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrenalin arayan 3 patenci, hızlı akan trafiğe rağmen bir kamyonun arkasından tutunarak seyahat etmeye başladı. Gençlerden ikisi bir süre sonra tutunmayı bırakarak refüjde durdu. Diğer genç ise, bir süre daha hızlı giden kamyonun arkasına tutunmaya devam etti. Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.