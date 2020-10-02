Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı

Son dakika haber: Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Pınar Gültekin, Üniversite, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı 12 yaşındaki kız öğrenci 3. katın penceresinden atladı! O anlar kamerada Genç öğretmen düğününde takılan altınları satıp öğrencisine televizyon aldı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum
Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı, altın son 10 günün zirvesine çıktı Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı, altın son 10 günün zirvesine çıktı         
09:44
Metrobüste sevgilisine baktığı iddiası ile iki grup birbirine girdi Metrobüste sevgilisine baktığı iddiası ile iki grup birbirine girdi         
09:33
Türk Tabipler Birliği Bakan Koca'yı istifaya çağırdı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü Türk Tabipler Birliği Bakan Koca'yı istifaya çağırdı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü         
09:18
Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı         
09:12
Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı         
08:50
Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, alıcı çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, alıcı çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı         
08:32
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu         
23:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktı         
20:44
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 10:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei