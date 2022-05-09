Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı - Son Dakika
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Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı

09.05.2022 14:56

Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtan ve iki vatandaşı silah gösterilmek suretiyle gasp ederek bir vatandaşı da silahla yaralayan üç şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtan ve iki vatandaşı silah gösterilmek suretiyle gasp ederek bir vatandaşı da silahla yaralayan üç şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki vatandaşın gasp edilmesi ve vatandaşlardan birinin silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları hem gasp eden hem de yaralayan M.Ş., M.D. ve M.E. isimli 3 şüpheli tespit edildi. Adresleri belirlenen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise gasp ettikleri iki adet telefon, bir miktar para ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı
Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis gibi davranarak vatandaşları silahla yaralayan gaspçılar tutuklandı - Son Dakika


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