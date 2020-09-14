Adana'nın Pozantı ilçesinde dün söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda 9 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesiyle 5 gün süren yangın dün kontrol altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Pozantı'da söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika