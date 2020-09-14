Son dakika haberleri! Pozantı'da söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda 9 Eylül 'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesiyle 5 gün süren yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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