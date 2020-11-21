KORONAVİRÜS nedeniyle Prof. Dr. Asım Cenani (89) ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız (88) hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Asım Cenani'nin ölümünü Sağlık Bakanı Koca duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Akyıldız'ı ölümüyle ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cemal Akyıldız değerli bir gravür sanatçımızdı ve uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel portrelerini çizmişti. Ne yazık ki, bugün kendisini kaybettik, bize bıraktığı eserler için minnettarız. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun" paylaşımını yaptı