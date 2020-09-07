Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Vitoria'ya transfer oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Vitoria'ya transfer oldu

Son dakika habere göre Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Vitoria'ya transfer oldu, System.String[]

Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.

Transfer döneminde ismi TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria, deneyimli futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı. Vitoria, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Quaresma'nın transferini duyurdu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından Kasımpaşa'nın yolunu tutan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak görev yaptığı lacivert-beyazlı takımda 26 resmi müsabakada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Ricardo Quaresma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Vitoria'ya transfer oldu - Son Dakika Spor

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