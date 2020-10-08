Son dakika haberleri... Rohingyaların kaldığı mülteci kamplarında çatışma: En az 8 ölü - Son Dakika

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kamplarındaki iki suç örgütünün üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Rohingyaların kaldığı mülteci kampında dün iki suç örgütünün üyeleri arasında çatışma yaşandı. Polis ve insani yardım kuruluşu çalışanları tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, çatışma nedeniyle binlerce insanın kampları terk etmek zorunda kaldığı ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisin 12 kişiyi tutukladığı aktarılırken polis şefi Rafiqul Islam, "Gergin bir durum hüküm sürüyor. İki grup bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor" diyerek uyuşturucu ve insan kaçakçılarından şüphelenildiğini ifade etti. Mültecilerin arasına karışan bazı şahısların kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar işlediği belirtildi. - ARAKAN