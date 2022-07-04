Son dakika haberleri | Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

Odessa kent merkezinde çalan siren sesleri

Odessa'nın en işlek bölgelerinden olan Deribasivska caddesinde duvarlara yapılmış elinde Javelin silahını tutan asker grafitisi

Odesa merkezinde deniz kenarında bulunan Mayaçniy bölgesinde daha önce vurulmuş bir binadan detaylar

Etrafının bir kısmı halen kum torbaları ile sarılan Odessa Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu binası UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz bölgesindeki liman kenti Odessa sıcak çatışmalardan uzak kalsa da savaşın gerginliği kentin bazı kesimlerinde hissediliyor.