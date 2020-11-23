Son dakika haberleri! Sakarya Büyükşehir Belediyesi "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında sıfır atık belgesi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir Sakarya bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını hassasiyetle yürüten kurum, "Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi" için yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince, Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Büyükşehir Belediyesinin belgesi, Sakarya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tescillendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu kurum ve kuruluşlar için Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu doğrultusunda, kurumumuza ait idari bina başta olmak üzere ek binalarında da atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Yürütülen bu çalışmalara ait veriler, Bakanlığın sağlamış olduğu Sıfır Atık Bilgi Sistemi'nde düzenli olarak güncellenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sürdürülebilir çevre ve kalkınma için projenin büyük öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecek nesillere daha gelişmiş ve temiz bir Sakarya bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir hassasiyetle yürüten Büyükşehir Belediyemiz, Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi için yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağlayarak sıfır atık belgesini kurumumuz binalarına kazandırmıştır. Artan nüfus ve gelişen refah düzeyi ile paralel bir şekilde artış gösteren atıklarımızın oluşumunu azaltmaya yönelik hedeflerimiz öncelikli olsa da oluşan atıklarımızın yönetiminin ideal bir biçimde sağlanması için çalışmalarımızı sürdürerek, yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."