Sakarya'dan orman yangınlarına fidanlı destek - Son Dakika

Sakarya'daki okullarda, ülkede çıkan orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla fidanlar toprakla buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hatay'daki yangına dikkati çekmek amacıyla okulun ilk günü öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Sakarya'da öğretmenler, öğrencilerini evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinde fidan dikti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Karadere İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa katılarak fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında, nefes alınmasında en büyük rolü bulunan ağaçların yandığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla Sakarya'da bütün okullarda öğrencileri uğurladıktan sonra öğretmenlerle beraber "Her fidan bir nefes" diyerek ağaç dikimi yaptıklarını belirten Durmuş, "Bugün aslında bizim için çok anlamlı. Öğrencilerimizi okullarla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için umutlarımızı geleceğemize taşımanın sorumluluğu içerisinde tedbirlere uyarak hep birlikte yarınları kucaklayalım istedik." diye konuştu.

Durmuş, Karadere İlk ve Ortaokulunda öğretmenlerle fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini aktararak, "Evet biz bir ölürüz ama bin diriliriz, bu gerek insan olsun gerekse de ağaç olsun. Her daim ülkemizin yanındayız, nefes almaya devam edeceğiz inşallah." dedi.