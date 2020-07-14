Son dakika haberleri... SAKARYA Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı - Son Dakika

Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü öldürmek suçundan aranan İsmail Karapekmez, Kocaeli'nde yakalandı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Zeynep Önlütürk Karapekmez ile annesi Melahat Önlütürk, odalarında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İsmail Karapekmez'in eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kaçan İsmail Karapekmez'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin takibi sonucu Kocaeli'nde yakalanan İsmail Karapekmez'in, Sakarya'ya getirileceği öğrenildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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