Son dakika haberleri... Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki "sağlık hepimiz için" denetimlere katıldı.

Tortop, ilçedeki işletmelerde yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf ve vatandaşlarımızın hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken işletme sahiplerine ve vatandaşlarımıza da kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Pazar yerleri, market, kıraathane, berber ve fırın gibi vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği yerlerde özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekli. Denetimlerimize aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur ile kaymakam adayı Emre Yeşil de katıldı.