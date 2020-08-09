Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 03:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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