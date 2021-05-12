SİİRT'te 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk, bayramların hüzünlü geçtiğini söyledi. Anne Aktürk, 'Her bayram gelemese de eşiyle çocuklarıyla bayramlarda gelirdi. Şimdi biz bayramlarda onu ziyarete geliyoruz' dedi.

Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında, PKK'lı teröristlerin karayoluna tuzakladıkları bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk, Ramazan Bayramı arifesinde oğlunun Burdur Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Anne Aktürk, "Bayramlarda çocuğumuz yanımızda yok. Şehitlik mertebesi de güzel ama insanın içini çok yakıyor. Her bayram gelemese de eşiyle çocuklarıyla bayramlarda gelirdi. Eğirdir'de, Serik'te görevliyken gelirlerdi. Uzaklaşınca gelemediler. Şimdi biz bayramlarda onu ziyarete geliyoruz" dedi.