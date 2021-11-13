Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisi midibüsünün dereceye uçması sonucu yaralanan lise 2'nci sınıf öğrencisi Ege Yılmaz (15) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beylikbağı Mahallesi Bağdat Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ege Yımaz'ın babası Mehmet Yılmaz, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı, Mehmet Yılmaz'ı teselli etmeye çalıştı. Güven Akıllı ve Mehmet Akıllı birbirlerine sarıldı. Ege Yılmaz'ın cenazesi Mimar Sinan Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Servis kazasında yaralanan Ege de kurtarılamadı - Son Dakika