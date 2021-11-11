Son dakika gündem: Servis kazasında yaşamını yitiren Rabia, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren lise öğrencisi Rabia Üst (14) son yolculuğuna uğurlandı. Anne Emine Üst, cenazede fenalık geçirdi.

Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde önceki gün Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Birsen Giriş kaza yerinde öğrenciler Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan lise 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Üst de dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.Rabia Üst için Gebze Ulus Şehitler Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen Rabia'nın babası Murat Üst'e başsağlığı dileklerine bulundu. Rabia Üst'ün çok sayıda arkadaşı ve yakınlarının katıldığı cenazede annesi Emine Üst fenalık geçirdi. Rabia Üst'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Kocaeli