Son dakika haberleri | Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı

26.03.2021 10:47
Son dakika haberleri | Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri nedeniyle ölü sayısı 111'e yükseldi.

Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri nedeniyle ölü sayısı 111'e yükseldi.

Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

Associated Press, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksas'taki can kayıplarının önemli bir kısmının "hipotermi" kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şiddetli fırtınalar nedeniyle eyalette bir süre yaklaşık 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediğine dikkat çekilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

11 Şubat'tan bu yana ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren olumsuz hava koşulları Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde de etkili olarak can kayıplarına yol açtı.

Teksas'taki yerel kaynaklarda çıkan haberlerde, eyaletti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı - Son Dakika


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