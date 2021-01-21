Son dakika haberleri... Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu... Hasta kepçe ağzında taşında - Son Dakika

Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu... Hasta kepçe ağzında taşında

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köye ambulans giremeyince hasta kepçe ağzında taşındı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ambulans, yoğun kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köye gidemedi. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından köyde bulunan hasta, kepçenin ağzında ambulansa taşındı.

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası ekipler yolları açmakta güçlük çekti. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yollarını açmaya çalışan ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Gelen ihbar üzerine ilçe merkezden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyünde hastalanan 36 yaşında Cemile Acar için ekipler çalışma başlattı. İlçe Özel İdare ekipleri dağ köyünün yolunu açmakta güçlük çekti. Hastaya ulaşmak için çığ bölgelerinden yol açılmadan köye giden ekipler, hasta kadını kepçenin ağzında ambulansın geldiği yere kadar götürdü.

Ekiplerin özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür eden Beşağaç köyü muhtarı Nihat Acar, "Günlerdir yolumuz kapalı, elektrikler yok. Şebekemiz yok. Çok şükür hasta olan bir vatandaşımız için bu kadar yolu geldiler, ekiplere çok teşekkür ederim. Sadece bölgemiz değil bir çok köy yolu ulaşıma kapalı inşallah en kısa zamanda açılacaktır" dedi.

Kepçe operatörü Mikail Gök ise 5 saatlik çalışmanın ardından bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gök, "Kaymakamımız Hasan Meşeli'nun talimatlarıyla hasta olan bir vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. 2 metre kar yağmış bir yerden sonra yol açmak yerine köye ve hastaya ulaşmak için tehlikeli bölgelerden geçtik. Hastamızı sağ salim getirdik ve 112 ekiplerine ulaştırdık" diye konuştu.

Özel idare saha şefi Cihat Akdağ ise ekipleriyle ilçenin dört bir yanında karla mücadele ettiklerini söyledi. Akdağ, "Günlerdir yoğun bir mesaimiz var. Köyde hasta olduğu ihbarı üzerine ekiplerimizi buraya sevk ettik. Şimdi hastamızı çok şükür sağlıkçı arkadaşların bulunduğu bölgeye kadar getirebildik" şeklinde konuştu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.