Son dakika haberleri: Şırnak'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı

01.05.2022 00:26
Son dakika haberleri: Şırnak'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı

Son dakika habere göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Kurtuluş köyü Dirsekli TOKİ Konutları'nda yaşadıkları apartmanın önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Elvin Bayer ve arkadaşlarını sahipsiz bir köpeğin kovaladığı görülüyor.

Arkadaşları ile birlikte koşarak yaşadıkları apartmana sığınan Bayer, arkadan binaya giren sahipsiz köpeğin saldırısına uğruyor.

Köpeğin saldırdığı küçük kızı, bacaklarında ve sırtından ısırarak yerde sürüklemesi de güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

Küçük çocuk saldırıdan, kardeşinin çığlıklarını duyarak yardımına koşan ablasının köpeği uzaklaştırması ile kurtuluyor.

Daha sonra binadan çıkan köpeğin dışarıdaki çocuklara da saldırdığı, çocukların kaçarak köpekten uzaklaştıkları da kameraya yansıyor.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayer, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Bu olay bugün bizlerin başına geldi inşallah başkalarının başına gelmez"

Tedavisine evde devam edilen küçük kızın babası Zeki Bayer, olay yaşandığı esnada iş yerinde olduğunu, ailesinin telefonla araması üzerine durumdan haber olduğunu anlattı.

Acil sağlık ekiplerini arayarak kızlarını ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini aktaran Bayer, şunları söyledi:

"Bu olay bugün bizlerin başına geldi inşallah başkalarının başına da gelmez. Yaşanan bu olay bizler için çok zor bir durum. Kamera kayıtlarını izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bu olay benim çocuğumun başına geldiği için değil, kim olursa olsun aynı şekilde tepki verirdim çünkü ortada masum bir can var. Çocuğumun köpekle mücadelesi ve hayatta kalmaya çalışması çok acı bir tabloydu."

Yetkililerden sokakta sahipsiz gezen köpekler için daha fazla tedbir almalarını ve buna bir çözüm bulmalarını isteyen Bayer, şöyle devam etti:

"Bu köpek kiminse sahibinin bulunmasını istiyoruz. Bu köpeği besleyip de sokağa salan kimse adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz. Taburcu olan kızımın şu an için hayati tehlikesi bulunmamaktadır ancak köpeğin ısırığı kemiğe kadar inmiş. Kızım dört yerinden ısırılmış, sırtından ve her iki bacağından. Yaşanan olaydan sonra köpek güvenlik güçleri tarafından Cizre Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Yetkililerden kısa sürede köpeğin kuduz olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istiyorum ve inşallah köpek kuduz değildir. Olaydan sonra karakola gidip ifade verdim hem köpek sahibinden hem de diğer sorumlulardan şikayetçiyim."

Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan küçük Elvin ise çok korktuğunu ve canının yandığını anlatarak, "Ben ve arkadaşım binanın önünde oyun oynarken binaya bir köpek girdi ve bizi kovaladı. Köpekten kaçarken kayıp düştüm ve köpek beni ısırdı. Elinden kurtulmak için çabaladım ancak kurtulamadım. Sonra ablamın yardımı ile kurtuldum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnak'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı - Son Dakika


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