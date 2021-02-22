Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama - Son Dakika

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Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, kaleşnikof silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile 95 fişek, 5,47 gram metamfetamin, 1,39 gram esrar, 7,21 gram eroin, 1,54 gram uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 3 bin 355 paket sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı, 16 şişe içki ve 510 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.