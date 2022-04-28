Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı

28.04.2022 23:04

Sivas'ta trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı.

Sivas'ta trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Sivas'a giden Mustafa Yıldız (31) yönetimindeki 58 AZ 090 plakalı otomobil, Taşlıdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından önündeki Hasan Yılmaz (32) yönetimindeki 58 FK 700 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 58 FK 700 plakalı otomobildeki Seda Yılmaz (21) ile çocukları Mert (3) ve 40 günlük olduğu öğrenilen Elif Sena Yılmaz yaralandı.

Bölgeye ihbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı
Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı

YORUMLAR
500
Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Osmaniye'de bir otomobil 10 metre yükseklikten alt geçide düştü, 3 kişi yaralandı
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 23:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement