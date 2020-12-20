Son dakika haberleri! Spor salonunun yakıt kazanı sökülürken yangın çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonunun eskiyen fuel oil kazanının sökümü sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerindeki Gebze Spor Salonu'nda meydana geldi. Salonun ısınma sisteminde kullanılan fuel oil tankının sökümü sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankı söken işçiler hemen dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.