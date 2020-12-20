Son dakika haberleri! Spor salonunun yakıt kazanı sökülürken yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Spor salonunun yakıt kazanı sökülürken yangın çıktı
20.12.2020 13:11
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonunun eskiyen fuel oil kazanının sökümü sırasında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonunun eskiyen fuel oil kazanının sökümü sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerindeki Gebze Spor Salonu'nda meydana geldi. Salonun ısınma sisteminde kullanılan fuel oil tankının sökümü sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankı söken işçiler hemen dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı yastıkla boğdu Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti