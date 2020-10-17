Son dakika haberleri! Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

17.10.2020 16:41
Son dakika haberleri! Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve hırsızlık için girdiği iddia edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve hırsızlık için girdiği iddia edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Yörük Mahallesi'nde bir evde 2 şüphelinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 2 şüpheliyi evin içinde yakaladı. Evde yapılan aramada tüm odaların dağıtıldığı, klima iç ünitesinin de söküldüğü tespit edildi. Şüphelilerin üst aramasında 3 adet cep telefonu, 1 adet bayan kol saati bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.K (27) ve H.Y (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Son dakika haberleri! Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

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