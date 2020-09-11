Son dakika haberleri! ŞULE İDİL DERE'NİN ANNESİNDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! ŞULE İDİL DERE'NİN ANNESİNDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Son dakika haberine göre KADIKÖY'DE Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak sanık Mümin Kılıç'ı 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum ettiği kararı temyize taşıyacaklarını söyledi.

KADIKÖY'DE Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak sanık Mümin Kılıç'ı 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum ettiği kararı temyize taşıyacaklarını söyledi. Aslan, 'Uzaya gitmem gerekiyorsa gideceğim demiştim. Bunu yapacağım. Ben ne yaparsam yapayım İdil geri gelmeyecek ama, yaşama hakkı elinden alınan yavrum için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda 12 Mayıs 2016'da hafriyat kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, mahkemenin yararına tepki gösterdi.

Kızını 23 yaşında hayattan koparan kazanın 'tarlada çalışır gibi iş yapılmasından" kaynaklandığını söyleyen acılı anne, buna rağmen mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasına isyan etti. Kararı temyize götüreceğini ifade eden Aslan, 'Uzaya gitmem gerekiyorsa gideceğim demiştim. Bunu yapacağım. Ben ne yaparsam yapayım İdil geri gelmeyecek ama, yaşama hakkı elinden alınan yavrum için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

'TARLADA ÇALIŞIR GİBİ İŞ GÖRMEYE KALKMIŞLAR"

Olayın üzerinden 4 yıldan uzun zaman geçtiğini ama o güne her duruşmada yeniden döndüğünü söyleyen Nesrin Aslan, olay gününü şöyle anlattı: 'Hemen şurada oturuyorduk. Arkadaşlarıyla Moda'da oturup çay içeceğini, yürüyüp geleceğini söyledi. Hatta arkadaşlarıyla yemek için oradaki fırından taze simit de almış. O adamcağız beni her gördüğünde son simidini benden almıştı diye bana hatırlatır. Yürüyerek gelmek istemiş eve. Yani şuradaki sokağa gireceği yerde oldu. İdil'in pusette bebek iken bile gezdiği yerler buralar. Buraya geldiğimizde kendimizi evde sayardık. Fakat işte tarlaymış gibi iş görmeye kalkmışlar. Ne uyarı var, ne bir engel var, ne bir bariyer var. Kızım buradan geçerken kamyon geri geri geliyor. Zaten arkasını göremiyormuş, öyle büyük arabaların çalışması sırasında gel-git diyen biri olması gerekiyormuş, o da yok. Bir gün önce benzer bir şey yaşanmış, ramak kalmış hatta benzer bir olay olmasına. Hatta 'böyle bir tehlike var' diye mail atmış sanıklardan biri ama, o yöneticiler üzerinde durmamış olayın"

'TAKSİRLE ÖLDÜR TAKSİTLE ÖDE"

Kamuoyu vicdanının bu mahkeme kararını kabul etmeyeceğini ifade eden Nesrin Aslan 'Buna taksirle öldür taksitle öde denecek. Kadın, erkek, nerde olursa olsun taksirle öldürdün mü taksitle ödüyorsun" dedi. Şule İdil'siz geçen 4 yılı aşkın zamanın çok zor geçtiğini anlatan Aslan, "Biriciğimdi benim. Bazen o Kanada'ya mastır yapmaya gitti dediğim zamanlar oldu. Ama kendini inandıramıyorsun ki. Onun sevdiği kupalar, onun sevdiği eşyalar evde her yerde. Çok zor. Eskiden insanlara 'acını paylaşıyorum' deyince, bir şey yaptım zannediyordum. Bir şey yapmıyorsun, yapamıyorsun aslında. Bana öyle diyenlerin çaresizliğini de gördüm" diye konuştu.

NE YAPSAK İDİL GERİ GELMEYECEK, BARİ USULÜNE UYGUN ÖZER DİLESİNLER

Ne yapılırsa yapılsın Şule İdil'in geri gelmeyeceğini gözyaşları içinde dile getiren Nesrin Aslan, 'Ben ne yapsam geri getiremeyeceğim. Bırakın beni bu kadar güçlü devlet elinden geleni yapsa geri getiremeyecek. Bari usulüne uygun doğru dürüst bitirsinler olayı. Bari usulüne uygun pardon özür dileriz desinler. Biz tarlada gibi iş görmeye çalıştık beceremedik desinler. Bir gerekçe olsun benim için. O kamyon şoförünü doğru düzgün eğitmenden işe göndereni de affetmiyorum" dedi.

'AKLIN VİCDANIN RESMİ TATİLE GÖNDERİLDİĞİ BİR DURUM"

Avrupa'nın en büyük metropolünde, işlek bir yerde böyle bir olayın yaşanmasının hiç beklemeyeceğini söyleyen Anne Aslan 'Ben güven içindeyim sanıyorum, bütün suç bende, güvenmişim yani. Aklın vicdanın hatta belki şerefin resmi tatile gönderildiği böyle bir durum olamaz. Belki çok ağır söylüyorum ama, böyle görüyorum. Ne akıl ne vicdan var saçma bir şey" diye konuştu.

MAHKEME ŞOFÖRÜN 'GELECEĞİNİ" GÖZETTİ CEZAYI İNDİRDİ

Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada kamyon şoförü Mümin Kılıç'a 'bilinçli" taksirle ölüme neden olmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkilerini" dikkate alan mahkeme cezayı 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Kararda 4 sanık beraat ederken, 2 sanık da adli para cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri! ŞULE İDİL DERE'NİN ANNESİNDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Nesrin Aslan, Kadıköy, Mahkum, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞULE İDİL DERE'NİN ANNESİNDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ - Son Dakika

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