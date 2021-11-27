Son dakika haberleri: Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Mardin Midyat ilçesinde, sürücü belgesi sınavında başkasının yerine sınava giren 6 kişi gözaltına alındı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla mücadele ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan SRC sürücü belgesi sınavında adayların yerine giren, sahte evrak ve kimlik belgesi düzenleyerek halk dilinde 'joker' olarak adlandırılan 6 kişi tespit etti. Yapılan sorgularında üzerlerinde sahte kimlik ve sahte sınav giriş belgesi tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN