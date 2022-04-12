REYNMEN olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve şikayetçi Bircan Bali'yi avukatları temsil etti. Şikayetçi Bircan Bali'nin avukatı, Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını talep etti. Yusuf Aktaş'ın avukatı ise tehdit ve hakaret suçlarının oluşmadığını belirterek, "Müvekkilim hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple tehdit suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilim hakkında beraat karar verilsin" dedi.

"TEHDİT DEĞİL, ELEŞTRİLERE KARŞILIK VERDİ"

Mahkeme kararında sanık Yusuf Aktaş'ın Bircan Bali'ye karşı sözlerinin hakkındaki eleştirilere tepki olduğunu belirterek, 'Hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme Aktaş'ın 'Tehdit' suçundan ise beraatına hükmetti.

4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulması üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından karşılık vermişti. Aktaş paylaşımında "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş, ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikayelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" demişti. Bircan Bali'nin savcılığa şikayette bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Aktaş hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.