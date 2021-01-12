Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi

12.01.2021 09:56

Son dakika gündem haberi: - TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi Yerli turboşaft motor üretimi hız kesmeden devam ediyor Gökbey ile gökyüzünde uçacak milli motora bir yenisi daha eklendi Türkiye'nin ilk milli Turboşaft Motoru TEI-TS1400'ün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ye teslim edilen prototipi...

- TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi

Yerli turboşaft motor üretimi hız kesmeden devam ediyor

Gökbey ile gökyüzünde uçacak milli motora bir yenisi daha eklendi

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk milli Turboşaft Motoru TEI-TS1400'ün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ye teslim edilen prototipi TS3'ün ardından, TS4 numaralı motorun da ilk ateşleme ve çalıştırması başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli Turboşaft Motoru TEI-TS1400, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanındaki katılımlarıyla TUSAŞ'a teslim edilmişti. Yerli imkanlarla üretilen ilk helikopter olan Gökbey'e entegre edilmesi için gönderilen TS3 motorunun ardından TEI, aynı motorun ikiz kardeşi olarak belirtilen TS4'ün de üretim ve montajını tamamladı. İlk ateşleme ve çalıştırma testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı TS4 motorunda, "Ground Idle" güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşamaya ulaşıldı. Ayrıca yapılan testler, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp geliştirilen "Milli Turboşaft Motor Test Bremzesi"nde hayata geçirilirken, sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında 4 adet motor test bremzesi kullanılacağı öğrenildi.

Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi
Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi
Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi
Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi

Türkiye, Milli, Türk, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TEI-TS1400'ün ikinci motoru da başarıyla ateşlendi - Son Dakika


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