Son dakika haberleri | Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

17.10.2020 16:05
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirip sattığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

H.Y'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi.

Baskında ekipler, evde özel olarak elektrikli aydınlatma lambalarıyla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler ayrıca şüphelinin bir araziye ektiği 165 kök Hint kenevirini de buldu.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Hint Keneviri, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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