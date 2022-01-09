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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

09.01.2022 22:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde motosikletin bariyerlere çarptığı kazada genç bir kız hayatını kaybederken, sürücü de ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde motosikletin bariyerlere çarptığı kazada genç bir kız hayatını kaybederken, sürücü de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza TEM Otoyolu Çorlu gişeleri çıkışında Velimeşe-Çorlu yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Ergene istikametine seyreden Gürkan P. (20) idaresindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere çarptı. Sürücü ile motosiklette bulunan Esra Yüksel (19) bariyerlerin arkasına savruldu. Esra Yüksel olay yerinde can verirken, ağır yaralanan sürücü Gürkan P. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni de Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Serdar Şahin/İHA)

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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TEM Otoyolu, Velimeşe, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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