Son dakika haberleri... Temaslı kadın, polis noktasında yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta karantinada olması gerekirken valiliğe girişte HES kodu sorgulamasına takılan Fahriye D.(49), sağlık ekiplerince yurda götürüldü. Öğle saatlerinde Zonguldak Valiliği'ne gelen Fahriye D.?nin, girişte polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Fahriye D.'nin koronavirüslü hastayla temaslı olarak karantina altında olması gerektiği anlaşıldı. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Fahriye D.'yi karantina kurallarını ihlal ettiği ve evinde izole olması gerektiği anlatıldı. Fahriye D. daha sonra yurda götürüldü.