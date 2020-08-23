Son dakika haberleri... Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada Seda da kurtarılamadı - Son Dakika

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Seda Yıldız (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

?Kaza, dün sabah saatlerinde Reşadiye ilçesi Tokat- Erzincan D-100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinden Tokat yönüne giden Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile yanındaki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir öldü, Yeşim Kuzucu, Nurgül Akpınar, Cansel Korkmaz ve Seda Yıldız ile TIR şoförü Ayhan Gündüz yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren ve tekstil işçisi olduğu öğrenilen Seda Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde sabah saatlerinde toprağa verildi. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.