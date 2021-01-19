Son dakika haberleri... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'u atlattı - Son Dakika

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan Yılmaz, belediyeye gelişinde personelince alkışlarla karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, görevine başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Toroslar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Çok şükür görevimin başındayım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen tedbirlere uyalım. Canla başla çalışan sağlık görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 6 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.