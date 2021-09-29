Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lütfullah Sarıkaya yönetimindeki 34 VD 3584 plakalı otomobil, Sapaca köyü mevkisinde, yol kenarında park halindeki 76 AAF 803 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ali ve Aliye Sarıkaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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