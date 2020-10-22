Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Vakfıkebir istikametine seyir halindeki 61 AH 536 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Çarşıbaşı Öğretmenevi mevkisinde aniden alev aldı.
Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Araçta yangın sebebiyle hasar oluştu.
- Kaynak: AA
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