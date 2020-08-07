Son dakika haberleri: Trump'tan Çin merkezli mobil uygulamalarla iş yapmayı yasaklayan iki kararname - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ve WeChat ile iş yapılmasını yasaklayan iki kararname imzaladı.

ABD'de Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli şirketler tarafından geliştirilen uygulamaların ülkesinin ulusal güvenliğine karşı risk oluşturduğu gerekçesiyle TikTok ve WeChat ile iş yapılmasını yasaklayan iki yeni kararname imzaladı. Söz konusu uygulamaların ülkesinin ekonomisi ve dış politikasını da hedef aldığını ifade eden Trump'ın imzaladığı 2 kararnamenin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

ABD Senatosu ise hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Trump geçtiğimiz 3 Ağustos'ta ABD'li bir şirkete satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacağını açıklamıştı. - WASHINGTON