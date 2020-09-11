Son dakika haber... 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler anıldı - Son Dakika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görev yaptıkları sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.
Darıkent Köyü İlkokulu'nda, 11 Eylül 1994 tarihinde görev yaparken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenlerden Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan anıldı.
Köy okulunda gerçekleştirilen anma programında, şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edildi.
Anma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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