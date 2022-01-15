Son dakika haberleri... Tunus'ta asker öldüren 9 sanığa idam cezası verildi - Son Dakika

Tunus'ta 2016 yılında 1 askeri öldürmekten yargılanan 9 sanık idamla cezalandırıldı.

Tunus Asliye Mahkemesi İletişim Bürosu tarafından yapılan ve Tunus resmi haber ajansı (TAP) tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Başçavuş Said el-Gazlani'yi öldürmekten yargılanan 9 sanığın duruşması Tunus Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Açıklamada, söz konusu sanıklara idam cezası verilirken, aynı davada yargılanan ve yaşları 32 ila 44 arasında değişen 15 sanığın ise hapis cezası aldığı kaydedildi.

Gazlani, 5 Kasım 2016'da, ülkenin güneybatısında yer alan Kasrin vilayetine bağlı Sebibah bölgesindeki evinde, DEAŞ'e bağlı "Hilafetin Askerleri Tugayı" tarafından öldürülmüştü.

Resmi kaynaklara göre, terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Hilafetin Askerleri Tugayı" isimli grubun Kasrin'e bağlı Sellum Dağı'nda faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Tunus'ta 2013'ten bu yana hız kazanan; güvenlik güçleri, askerleri ve turistleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.