İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Türkiye genelinde İstanbul merkezli, 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TÜRKİYE genelinde İstanbul merkezli, 'Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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